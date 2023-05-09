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US Secretary of State Antony Blinken holds a press conference at Karuizawa Prince Hotel West in Karuizawa, Nagano prefecture, Japan, on April 18, 2023. (Reuters)
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
السودان

بلينكن: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

وزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار الحكم الديمقراطي المدني.

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وبدأت محادثات جدة يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة.

من جهته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية.

اتصالات أممية مع جانبي الصراع في السودان لوقف النار وإيصال المساعدات السودان السودان اتصالات أممية مع جانبي الصراع في السودان لوقف النار وإيصال المساعدات

وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية "خضوع هذا الإعلان للتشاور في محادثات جدة شجع السيد غريفيث على إطلاق هذا الاقتراح".

وقال للصحافيين "إنه يأمل في المصادقة على الإعلان في أقرب وقت ممكن ليتسنى توسيع نطاق عمليات الإغاثة بسرعة وأمان من أجل تلبية احتياجات ملايين الأشخاص في السودان".

هذا وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البعثة فولكر بيرتس على اتصال بطرفي الصراع في السودان ويحثهما على وقف إطلاق النار لإتاحة تقديم المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.

وأضافت البعثة عبر حسابها على "تويتر" أن بيرتس ندد "بنهب" مباني الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية.

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