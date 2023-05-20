من هو مالك عقار الذي خلف حميدتي في منصب نائب أول البرهان؟

أعفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الجمعة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، من منصب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وكلف مالك عقار بدلاً منه.

من هو مالك عقار؟

مالك عقار هو سياسي سوداني، في التسعينيات كان قائد القطاع العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان على الحدود السودانية-الإثيوبية جنوب ولاية النيل الأزرق حتى قيسان، وينتمي مالك عقار إلى شعب الإنقسنا.

الصحفي شهدي نادر: البنوك السودانية خرجت عن الخدمة بسبب الحرب.. وشح السيولة يفاقم معاناة المواطنين#العربية pic.twitter.com/LqF578kjBS — العربية (@AlArabiya) May 20, 2023

مادة اعلانية

انتخب حاكماً لولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان في أبريل 2010، وفي فبراير 2011 أصبح رئيس الحركة الشعبية في القطاع الشمالي، وأصبح القطاع الشمالي للحركة حزبا سياسيا مستقلا عند انفصال الجنوب عن السودان في يوليو 2011، وفي 3 سبتمبر 2011 تصاعدت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات جيش تحرير جنوب السودان الموالية لمالك عقار، وأعلن على أعقابها فرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق وعزل مالك عقار الحاكم المنتخب للولاية من منصبه وتعيين حاكم عسكري عليها.

مالك عقار هو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، من مواليد مدينة باو بولاية النيل الأزرق بالسودان.

وعمل واليا لولاية النيل الأزرق في أبريل 2010 عقب اتفاقية نيفاشا، عاد مرة أخرى إلى الميدان وتحالف مع حركات دارفور تحت قيادة الجبهة الثورية السودانية التي تكونت في مدينة كاودا.

مسيرته المهنية

عمل بالتدريس في بدايات حياته ومن ثم انتقل للعمل كأمين مخزن، قبل أن ينضم للحركة الشعبية والتي قادت عددا من المعارك ضد حكومة الإنقاذ في النيل الأزرق، وقاد عددا من المفاوضات في شأن الحرب التي اندلعت في الولاية عام 2011.