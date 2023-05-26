بوريل: لا إرادة لدى طرفي الصراع بالسودان في حل سياسي

على الرغم من التحسن الملحوظ في احترام الهدنة من قبل جانبي الصراع في السودان، فإن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لا يبدو متفائلا.
فقد رأى المسؤول الأوروبي، جوزيب بوريل، ألا إرادة سياسية لدى الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى "حل غير عسكري".
هناك من يفجر الوضع!
وقال في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، إن هناك أطرافاً خارجية تؤجج الوضع المتفجر بالفعل منذ أسابيع.
كما لفت إلى أن التكتل على تواصل وثيق مع رئيس الاتحاد الإفريقي لدعم جهود الوساطة.
جاء ذلك بعد تأكيد كل من السعودية والولايات المتحدة بوقت سابق اليوم أن هناك تحسناً في احترام الهدنة من قبل الجانبين.
يشار إلى أنه منذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي (2023)، تعالت الأصوات الدولية والإقليمية من أجل وقف الصراع بين القوتين العسكريتين الأكبر في البلاد، لاسيما بعد أن تفاقمت الأزمة الإنسانية، وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم.
فيما سقط أكثر من 850 مدنيا وأصيب الآلاف.
في حين لم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن كافة الآمال علقت حالياً على الهدنة الأخيرة، لاسيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا ألا حل إلا بالحوار وألا نصر قريباً لأي طرف، وفقا للمبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس.
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