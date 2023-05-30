اشتباكات عنيفة في الخرطوم.. والجيش يطلق القذائف

على الرغم من تمديد الهدنة القصيرة، مساء أمس الاثنين، فإن الاشتباكات تجددت في السودان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث، اليوم الثلاثاء، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في الخرطوم.

البرهان في أول ظهور بعد تمديد الهدنة

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أصوات عنيفة

كما أضافت أن قوات الجيش أطلقت قذائف المدفعية من أمدرمان نحو الخرطوم.

فيما سمعت أصوات الاشتباكات العنيفة بشكل واضح في العاصمة.

تمديد الهدنة 5 أيام

أتت تلك الاشتباكات فيما لم تمض سوى ساعات على تمديد الهدنة. فقد أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، أن ممثلي الجيش والدعم السريع اتفقا في جدة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

كما أعلنتا أن الطرفين المتصارعين اتفقا على "مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين".

بدوره، أكد مستشار حميدتي، يوسف عزت في مقابلة مع العربية/الحدث بوقت متأخر ليل أمس، أن الأيام الخمسة المقبلة ستبحث وقفاً دائماً لإطلاق النار.

وكان الصراع بين البرهان وحميدتي، تفجر يوم 15 أبريل، بعد أن كانا يستعدان للتوقيع على اتفاق إطاري يحدد ملامح عملية انتقال سياسي جديدة في البلاد تمهد لإجراء انتخابات عامة تحت قيادة حكومة مدنية، بعد أن حلاً معا حكومة سابقة كانت مؤلفة من مدنيين في أكتوبر 2021.

ما قلب المشهد رأساً على عقب، ودفع البلاد إلى أتون الاقتتال، بعد أن كان آلاف السودانيين يأملون بالعودة إلى المسار الديمقراطي.

وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن نزوح قرابة 1.4 مليون شخص إلى أماكن أخرى داخل السودان أو إلى دول مجاورة، علماً أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير.