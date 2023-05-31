رغم الهدنة.. النهب مستمر والمساعدات لا تصل الخرطوم

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Street vendors sell fruits at a market in war-torn Khartoum on May 19, 2023. About half a million people have fled Khartoum since fighting broke out in mid-April with shelling and air strikes continuing on daily basis since. (Photo by AFP) RELATED CONTENT PHOTOS topshot - sudan - conflict A man walks past a burnt out bank branch in southern Khartoum on May 24, 2023. sudan - conflict Smoke rises above buildings in southern Khartoum on May 24, 2023. sudan - conflict sudan - conflict People pulling a suitcase walk along a street in war-torn Khartoum on May 24, 2023. sudan - conflict Smoke rises above buildings in Khartoum on May 24, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict - daily life sudan - conflict Men walk past others sitting outside a burnt-down bank branch in southern Khartoum on May 24, 2023. sudan - conflict sudan - conflict People sell food at an open market in southern Khartoum, on May 24, 2023. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict A man incinerates garbage he volunteered to collect to clean-up a street in southern Khartoum, on May 23, 2023, after a one-week ceasefire between Sudan's army and paramilitary Rapid Support Forces officially went into force. sudan - conflict Mounds of garbage are burnt after collection by a volunteer (not pictured) to clean-up a street in southern Khartoum, on May 23, 2023, after a one-week ceasefire between Sudan's army and paramilitary Rapid Support Forces officially went into force. sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life Youths pull a fishing net from the White Nile near the al-Dabbasin bridge in Khartoum on May 23, 2023, after a one-week ceasefire between Sudan's army and paramilitary Rapid Support Forces officially went into force. sudan - conflict - daily life Youths swim in the White Nile near the al-Dabbasin bridge in Khartoum on May 23, 2023, after a one-week ceasefire between Sudan's army and paramilitary Rapid Support Forces officially went into force. sudan - conflict - daily life Fish caught in the White Nile river are collected on the bank near the al-Dabbasin bridge in Khartoum on May 23, 2023, after a one-week ceasefire between Sudan's army and paramilitary Rapid Support Forces officially went into force. sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life Youths fish in the White Nile near the al-Dabbasin bridge in Khartoum on May 23, 2023, after a one-week ceasefire between Sudan's army and paramilitary Rapid Support Forces officially went into force. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict - daily life sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict People carrying luggage walk down al-Sittin (sixty) road in Khartoum, on May 22, 2023, as fighting persists between two rival generals. sudan - conflict sudan - conflict People walk past parked three-wheeled vehicles on al-Sittin (sixty) road in Khartoum, on May 22, 2023, as fighting persists between two rival generals. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture files - sudan - conflict - agriculture sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict saudi - sudan - conflict saudi - sudan - conflict saudi - sudan - conflict sudan - conflict
من الخرطوم (أرشيفية - فرانس برس)
السودان

رغم الهدنة.. النهب مستمر والمساعدات لا تصل الخرطوم

دبي - العربية.نت
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بعد مرور 7 أسابيع على الصراع الذي تفجر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورغم الهدن الـ13 المعلنة، حولت عمليات السلب والنهب العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق في إقليم دارفور إلى بؤر فوضى.

فقد انتشرت أعمال السرقة في العاصمة السودانية، وجردت بعض المناطق بالكامل من الممتلكات، بحسب ما أكد المجلس النرويجي للاجئين، أمس الثلاثاء.

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كما تعرقلت عمليات توزيع المواد الغذائية، وغيرها من المساعدات الدولية، بسبب انهيار النظام المصرفي وعقبات لوجستية أخرى، مثل انقطاع الاتصالات وندرة النقد لشراء الإمدادات.

لا مياه وكهرباء

كذلك، لم تعد المياه الجارية تصل إلى بعض مناطق الخرطوم ولا تتوافر الكهرباء إلا بضع ساعات في الأسبوع، كما باتت ثلاثة أرباع المستشفيات خارج الخدمة.

أما المستشفيات التي تواصل عملها فلديها القليل من المستلزمات الطبية والأدوية كما أنها مضطرة لشراء الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بعشرين ضعف سعره الأصلي.

من الخرطوم (فرانس برس)
من الخرطوم (فرانس برس)

فيما يواجه الناس مرة أخرى العنف والنزوح والدمار.

تحذير من الأسوأ

ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من نيسان/أبريل، تطالب المنظمات الإنسانية بتوفير ظروف أمنية تتيح لها الوصول إلى الخرطوم ودارفور من أجل تزويد المخازن التي نهبت أو دمرت بسبب القتال.

من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)
من دارفور (أرشيفية- فرانس برس)

لكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من إيصال كمية صغيرة جدا من الأدوية والأغذية إذ إن العاملين فيها لا يستطيعون التحرك بسبب المعارك المتقطعة، في حين أن شحنات المساعدات التي وصلت جوا لا تزال عالقة لدى الجمارك.

وباتت بعض مناطق دارفور معزولة تماما عن العالم من دون كهرباء أو إنترنت أو هاتف، فيما يحذر نشطاء سودانيون من الأسوأ.

نازحون من الخرطوم - السودان - رويترز
نازحون من الخرطوم - السودان - رويترز

يشار إلى أن السودان كان حتى قبل الحرب، من أحد أفقر بلدان العالم إذ كان مواطن من كل ثلاثة يعاني من الجوع، وكانت الكهرباء تنقطع لفترات طويلة يوميا والنظام الصحي على وشك الانهيار.

أما اليوم، فبات 25 مليونا من أصل 45 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية للاستمرار، وفق الأمم المتحدة.

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