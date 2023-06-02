مجلس الأمن يندد باستهداف المدنيين والبنية التحتية والمساعدات في السودان

ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان.

ودعا مجلس الأمن في بيان نقلته بعثة بريطانيا لدى الامم المتحدة "لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية تفضي إلى الديمقراطية في السودان".

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وأكدت الدول أعضاء المجلس دعمها للبعثة الأممية في السودان وحثت على استمرار انخراطها في عملية سياسية يقودها السودانيون.

وعبر مجلس الأمن في بيانه عن "القلق" من تأثير الصراع في السودان على دول الجوار، ودعا المنظمات الدولية وأعضاء الأمم المتحدة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن اتفاق جوبا للسلام "ملزم لجميع الموقعين عليه ويجب تنفيذه بالكامل خصوصا فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار في دارفور".

وميدانيا، استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء اليوم الجمعة، وذلك في وسط الخرطوم وغربها، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة الصناعية في العاصمة السودانية.

يأتي هذا فيما هدأت حدة القصف المدفعي العنيف الذي شهدته شرق وجنوب مدينة أم درمان منذ ليل أمس وحتى صباح الجمعة، والذي تسبب في اهتزاز المنازل في عدة مناطق بأم درمان مع قلة الطلعات الجوية للطيران بشقيه الحربي والاستطلاعي منذ الصباح.

وارتفعت وتيرة القصف المدفعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية حيث قصف الجيش تمركزات قوات الدعم السريع عبر المدافع الثقيلة والراجمات.