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The headquarters of Sudan's Central Bureau of Statistics is pictured after it was burnt down on al-Sittin (sixty) road in the south of Khartoum on May 29, 2023. Gunfire rang out in the Sudanese capital on May 28, adding to truce violations which United States and Saudi mediators said hindered the delivery of desperately needed aid. In six weeks of urban warfare, more than 1,800 people have been killed, according to the Armed Conflict Location and Event Data Project. (Photo by AFP) RELATED CONTENT
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السودان

بيانات تظهر مقتل 1800 شخص بالسودان.. ودفن 180 جثة مجهولة

الهلال الأحمر قال إنه منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، دفن متطوعون 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشقيلاب بالعاصمة و78 جثة أخرى في مقابر بدارفور

الخرطوم – فرانس برس
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قال الهلال الأحمر السوداني إن القتال المستمر في السودان في الخرطوم ودارفور أرغم المتطوعين على دفن 180 قتيلاً انتُشلت جثثهم من مناطق القتال، من دون التعرف على هوياتهم.

وقال الهلال الأحمر في بيان، أمس الجمعة، إنه منذ اندلاع القتال في 15 أبريل، دفن متطوعون 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشقيلاب بالعاصمة و78 جثة أخرى في مقابر بدارفور.

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وتعهد كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، مراراً بحماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية.

لكن الهلال الأحمر الذي يتلقى الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قال إن متطوعيه وجدوا صعوبة في التنقل في الشوارع لانتشال الجثث "بسبب القيود الأمنية".

وفي محادثات وقف إطلاق النار في السعودية الشهر الماضي، اتفق الطرفان المتحاربان على تمكين الجهات الفاعلة الإغاثية، مثل الهلال الأحمر السوداني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من "جمع الموتى وتسجيلهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة".

نازحون سودانيون (أرشيفية)
نازحون سودانيون (أرشيفية)

ولكن بفعل الانتهاكات المتكررة من كلا الجانبين، انهارت اتفاقية الهدنة التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة.

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وقطعت المياه عن أحياء بأكملها في العاصمة، ولا تتوفر الكهرباء سوى لبضع ساعات في الأسبوع فيما توقفت ثلاثة أرباع المستشفيات في مناطق القتال عن تقديم خدماتها.

والوضع مروع بشكل خاص في إقليم غرب دارفور الذي يقطنه حوالي ربع سكان السودان ولم يتعافَ من حرب مدمرة استمرت عقدين وخلفت مئات الآلاف من القتلى وأكثر من مليوني نازح.

وقتل المئات من المدنيين وأضرمت النيران في القرى والأسواق ونُهبت منشآت الإغاثة مما دفع عشرات الآلاف إلى البحث عن ملاذ في تشاد المجاورة.

وقُتل أكثر من 1800 شخص منذ اندلاع القتال، وفق "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها".

وقال مسعفون ووكالات إغاثة مراراً وتكراراً إن عدد القتلى الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، لوجود جثث في مناطق لا يمكن الوصول إليها.

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