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Men walk past others sitting outside a burnt-down bank branch in southern Khartoum on May 24, 2023. Sporadic artillery fire still echoed in Sudan's capital on May 24 but residents said fighting had calmed following a US and Saudi-brokered ceasefire, raising faint hopes in the embattled city. In the sixth week of war, witnesses reported a relative calm had taken hold, both in greater Khartoum and in the Darfur region's cities of Nyala and El Geneina, which have been among the other main battlegrounds. (Photo by AFP)
من آثار الدمار في جنوب الخرطوم
السودان

واشنطن: أميركا والسعودية على استعداد لاستئناف مباحثات السودان بشروط

الخارجية الأميركية: التعاون الدفاعي مع السعودية قوي ونسعى لإنجاز عدة قضايا بينها إنهاء الحرب في اليمن

قناة العربية
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قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانيال بنعيم، في إفادة صحافية، الجمعة، إن "الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المباحثات السودانية المعلقة بمجرد أن توضح الأطراف فعليا جديتها في الامتثال لوقف إطلاق النار".

وأكد بنعيم أن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسعودية ما زال قويا، وأن العلاقة الأمنية بين البلدين ركيزة للدفاع والأمن الإقليميين.

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وأضاف بنعيم أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع السعودية لإنجاز عدة قضايا وخاصة إنهاء الحرب في اليمن.

وفي الملف السوداني، ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بنهب المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان.

ودعا مجلس الأمن في بيان نقلته بعثة بريطانيا لدى الامم المتحدة "لوقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية تفضي إلى الديمقراطية في السودان".

كما مدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بالإسهام في تأجيج النزاع.

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وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2023. ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد.

وكان البرهان قد اتّهم الأسبوع الماضي بيرتيس بتأجيج النزاع الدموي الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

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