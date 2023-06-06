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Smoke rises in Khartoum, Sudan, Sunday, June 4, 2023. Saudi Arabia and the United States urged Sudan's warring parties Sunday to agree to and effectively implement a new cease-fire as fighting showed no signs of abating in the northeastern African nation. (AP Photo)
دخان المعارك فوق الخرطوم
السودان

عودة المحادثات غير المباشرة بين الجيش السوداني والدعم السريع

مصادر "العربية": المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع تركز على وقف إطلاق النار

العربية.نت
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أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث"، اليوم الثلاثاء، عودة المحادثات غير المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب المصادر، تتركز أجندة المفاوضات على الترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار.

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وأضافت مصادر أن "كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار"، مضيفة أنه "لم يتم طرح أجندة جديدة في جولة المحادثات الحالية".

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

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وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا الخميس الماضي، تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاها بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار بالبلاد.

وكان القتال قد اشتد بين الجانبين في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه السعودية والولايات المتحدة.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل السودان، ودفعت نحو 400 ألف للفرار إلى الدول المجاورة، وألحقت أضراراً جسيمة بالعاصمة التي أصبح من بقي فيها من السكان تحت رحمة المعارك والضربات الجوية والنهب.

وتوجه بعض الذين فروا من الحرب إلى دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهي دول تعاني بالفعل من الفقر والصراع وتراجع المساعدات الإنسانية.

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