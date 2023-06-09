السودان: ممثل الأمم المتحدة فولكر بيرتس غير مرغوب فيه

أعلن السودان اليوم الخميس إنه أخطر الأمم المتحدة بإعلانه فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، شخصا غير مرغوب فيه.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أبدى في وقت سابق رفضه للمبعوث الذي انتهت مهمته في الثالث من يونيو/حزيران الجاري.

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وقال في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مايو الماضي، إن بيرتس "أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

كما اتهمه بأنه "مارس التضليل" في تقاريره بقوله إن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري، وأن "لولا إشارات تشجيع من جانب عدة أطراف بينها بيرتس" ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "أن يتمرد".

وأضاف أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة".

يذكر أن بيرتس عين ممثلاً خاصاً للسودان ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في 7 يناير/كانون الثاني 2021. وانتهت مهمته في الثالث من يونيو/حزيران الجاري.