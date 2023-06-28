نائب البرهان يحذر: استمرار الوضع الراهن سيدمر السودان

بعيد ساعات على دخول هدنة العيد التي أعلنها الجيش السوداني حيز التنفيذ، حذر نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار من استمرار الوضع الراهن، في إشارة إلى النزاع الدامي بين القوات المسلحة والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال (الجبهة الثورية) اليوم الأربعاء أن استمرار الوضع الراهن سيتسبب بشكل مؤكد في "دمار شامل" للسودان ودول الجوار.

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توحيد المبادرات

كما أضافت الحركة في بيان نشرته على فيسبوك أن قائد الحركة مالك عقار يعمل من موقعه في مجلس السيادة على توحيد المبادرات الداخلية والخارجية في منبر حوار يتمتع بمصداقية بدعم من ميسري التفاوض الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج آمن يحقق السلام ويجنب البلاد الانهيار. وشددت على وجوب العمل من أجل منع تفاقم الوضع في البلاد عبر إحكام التعاون بين الخرطوم ودول الجوار المباشرة بغية "حلحلة معضلة الحرب وبناء دولة السلام والاستقرار".

يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كان عين عقار نائبا له في المجلس في مايو الماضي بعد أن كان دقلو يشغل هذا المنصب.

واندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع على نحو مفاجئ في منتصف أبريل بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا. وكان من المفترض أن تنتهي تلك العملية بإجراء انتخابات في غضون عامين.

لكن الطرفين كانا قد اختلفا حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، ليندلع الصراع لاحقاً.

فيما لم تفلح حتى الآن عدة مبادرات إقليمية وعربية وإفريقية في إطلاق حوار مباشر بين قائدي القوتين العسكريتين المتصارعتين، كما فشلت عشرات الهدن في الاستمرار والصمود.