نائب رئيس السيادة السوداني: طلبنا مساعدة روسيا لإيقاف الحرب
مالك عقار التقى أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه وشرح موقف بلاده وجوهر الصراع ومتطلباته
قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، إن موسكو يمكنها أن تقدم مساهمة كبيرة في تسوية الصراع في السودان.
وقال عقار في مؤتمر صحافي بموسكو اليوم الجمعة: "دعونا عدداً من الدول التي يمكن أن تؤثر على الوضع في البلاد، والتي تؤثر على السياسة الدولية، وروسيا واحدة من هذه الدول، روسيا قوة عظمى تلعب دوراً كبيراً على الساحة الدولية، وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن تؤثر على الوضع".
وأوضح المسؤول السوداني أنه التقى، أمس الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه، وشرح موقف بلاده وجوهر الصراع ومتطلباته، مبيناً أنه تم تحديد كل المحاولات التي تبذلها الدول المجاورة للسودان لتسوية النزاع.
ووفقاً لعقار، تم خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات بين البلدين، وطلب مساعدة روسيا ومساهمتها في إنهاء الصراع في السودان.
كما قال عقار: "شرحنا للافروف خلفية المشكلة في السودان، وناقشنا قضايا ذات علاقات ثنائية بعيداً عن الصراع ووجدنا استجابة".
وبحسب عقار، أطلع الجانب السوداني لافروف خلال الاجتماع على خارطة طريق لتسوية الأزمة، مؤكداً استعداده لزيارة دول الغرب والشرق ومختلف دول العالم لإيجاد حل للصراع في السودان.
واندلع الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا، ويتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك أكثر من هدنة تم الإعلان عنها منذ ذلك الحين.
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