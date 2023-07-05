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People fleeing street battles between the forces of two rival Sudanese generals, wait with their belongings along a road in the southern part of Khartoum, on April 21, 2023. (AFP)
سودانيات يهربن من الخرطوم بسبب القتال (تعبيرية)
السودان

الأمم المتحدة تندد بازدياد العنف ضد النساء في السودان

منذ بداية القتال في ابريل، تلقت الأمم المتحدة "معلومات موثّقة عن 21 واقعة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في حقّ 57 امرأة وفتاة على الأقل"

العربية.نت
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ندّد مسؤولون بارزون في الأمم المتّحدة، الأربعاء، بزيادة العنف، خصوصاً الجنسي، بحق النساء والفتيات في السودان حيث يتواصل القتال منذ شهرين ونصف شهر.

وصدرت هذه الإدانة في بيان مشترك وقّعه رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) والأطفال (اليونيسف) والنساء (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) والصحة (منظمة الصحة العالمية).

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وقال المسؤولون الأمميون، إنهم "مصدومون ويندّدون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف في السودان، بما فيه عنف جنسي مرتبط بالنزاع، في حق النساء والنازحات واللاجئات".

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لاجئات سودانيات في تشاد (تعبيرية)

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث "من غير المقبول أن تتعرّض النساء والأطفال في السودان الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب بسبب هذا الصراع، لصدمة أكبر بهذه الطريقة".

وأضاف: "ما نراه في السودان ليس أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بشرية".

بدوره، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "نتيجة هذه القسوة والوحشية، لا تحصل النساء على الدعم الطبي والنفسي إلا بشكل ضئيل أو معدوم".

وتلقّت وكالته منذ بداية القتال "معلومات موثّقة عن 21 واقعة عنف جنسي مرتبط بالنزاع في حق 57 امرأة وفتاة على الأقل"، وفق البيان الذي أشار إلى أنه في إحدى الحالات "اغتُصبت 20 امرأة على الأقل خلال الهجوم نفسه".

ونظراً إلى ندرة الإبلاغ عن هذا النوع من الهجمات بسبب "العار والخوف من الانتقام"، فإن "العدد الحقيقي للحالات أعلى من دون أي شكّ"، بحسب البيان.

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وقبل بدء الصراع في أبريل "كانت أكثر من 3 ملايين امرأة وفتاة عرضة للعنف بما في ذلك من شركائهن"، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

ويقدّر هذه العدد الآن بـ4.2 مليون وفق البيان الذي أكد أن هذا الخطر مرتفع خصوصاً بين النساء والفتيات الهاربات من الحرب.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن "فرقنا في المنطقة تصف المحنة المروّعة التي تعيشها النساء والفتيات النازحات عندما يهربن من السودان".

وأضاف "يجب أن تتوقف هذه السلسلة المروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان. هناك حاجة ملحة إلى مساعدة الناجين والمعرّضين للخطر، لكن حتى الآن، ما زال التمويل بعيداً عن أن يكون كافيا" مع وجود 2.8 مليون نازح ولاجئ بسبب الصراع.

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