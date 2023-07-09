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FILE - Smoke rises over Khartoum, Sudan, Thursday, June 8, 2023, as fighting between the Sudanese army and paramilitary Rapid Support Forces continues. Clashes resumed between Sudan's military and a powerful paramilitary force after a three-day cease-fire expired Wednesday morning, June 21, 2023 a protest group and residents reported. (AP Photo, File)
دخان المعارك فوق الخرطوم
السودان

واشنطن: لا حل عسكرياً بالسودان ونحث الطرفين على العودة للثكنات

دبلوماسية أميركية كبيرة تزور أديس أبابا هذا الأسبوع لبحث سبل إنهاء الصراع في السودان

العربية.نت
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دعت وزارة الخارجية الأميركية طرفي الصراع في السودان، الأحد، لإنهاء القتال والعودة إلى الثكنات، وأكدت على ضرورة منع أي تدخل خارجي في السودان، معتبرة أنه لا حل عسكرياً للصراع.

وقالت الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني إن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، مولي في، ستزور أديس أبابا هذا الأسبوع للتواصل مع زعماء المنطقة ومنظمة الإيغاد والاتحاد الإفريقي بشأن إنهاء صراع السودان.

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كما قالت إن زيارة مولي ستستمر ليومين تلتقي خلالها مع زعماء أفارقة ومدنيين سودانيين لبحث كيفية إنهاء الصراع في السودان.

وأضافت أن رسالة الشركاء الأفارقة والدوليين لأطراف صراع السودان هي أنه "لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع". وأكدت الوزارة على الدعوة التي وجهتها دول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي في السودان أو أي دعم عسكري من شأنه تصعيد الصراع وإطالة أمده.

مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في (أرشيفية)
مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في (أرشيفية)
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وحثت الخارجية الأميركية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على "وقف الأعمال القتالية فوراً ووضع نهاية للصراع والعودة إلى الثكنات والاضطلاع بمسؤولياتهما وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين".

وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

وأدى القتال الذي اندلع في الخرطوم في منتصف أبريل إلى نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، منهم ما يقرب من 700 ألف فروا إلى دول الجوار التي يعاني الكثير منها من الفقر وتداعيات الصراعات الداخلية.

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