تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 31 يوليو

قال مطار الخرطوم الدولي إن سلطة الطيران المدني السودانية مددت إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو.

وأضاف مطار الخرطوم في بيانه: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة".

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وكان قد أغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد نشوب الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف ابريل.

هذا وقال سكان إن اشتباكات وقعت الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب غربي الخرطوم) وكذلك إلى الجنوب من العاصمة.

وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في 3 محاور بمدينة الأبيض باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الخفيفة.

ومنذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل الماضي، شهدت الأبيض مواجهات مسلحة متقطعة أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد.