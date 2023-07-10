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Passengers wait outside the departure terminal at Khartoum airport on May 28, 2019 as aviation professionals take part in a two-day national strike to step up pressure on the ruling military council. Hundreds of passengers at Khartoum airport and the Sudanese capital's main bus terminal were stranded Tuesday as protesters began a two-day national strike to pile pressure on the military to hand power to a civilian administration. / AFP / ASHRAF SHAZLY
مطار الخرطوم (أرشيفية)
السودان

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 31 يوليو

يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة

العربية.نت
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قال مطار الخرطوم الدولي إن سلطة الطيران المدني السودانية مددت إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو.

وأضاف مطار الخرطوم في بيانه: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة".

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وكان قد أغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بعد نشوب الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف ابريل.

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هذا وقال سكان إن اشتباكات وقعت الأحد بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب غربي الخرطوم) وكذلك إلى الجنوب من العاصمة.

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وأفاد شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في 3 محاور بمدينة الأبيض باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الخفيفة.

ومنذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل الماضي، شهدت الأبيض مواجهات مسلحة متقطعة أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد.

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