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EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on June 16, 2023, shows a covered body across from a miliatry armoured vehicle on a street in the West Darfur state capital El Geneina, amid ongoing fighting between two generals in war-torn Sudan. The UN, African Union and east African regional bloc IGAD, in a joint statement on June 19 expressed particular concern about the rapidly deteriorating situation in Darfur, adding the conflict had taken on an ethnic dimension, resulting in targeted attacks based on people's identities and subsequent displacement of communities. (Photo by AFP)
آثار القتال في دارفور
السودان

الجنائية الدولية تحقق بـ"جرائم حرب" في القتال الدائر بالسودان

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أبلغ مجلس الأمن الدولي إنه فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي تدور منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 ابريل الماضي

العربية.نت
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أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساء الخميس فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيراً إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقاً كبيراً".

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وقال خان إنه يحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم جديدة ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان خلال الصراع الحالي الذي قتل وشرد الآلاف.

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وأبلغ خان مجلس الأمن أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الأمن السريع امتد إلى دارفور حيث تم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عام 2003. وقال إن التاريخ قد يكرر نفسه.

يذكر أنه في عام 2005، أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال خان إن المحكمة "لا يزال لديها تفويض بموجب هذا الإجراء للتحقيق في الجرائم". وأضاف إن السكان في المنطقة الشاسعة يعيشون في خوف على أرواحهم بسبب الصراع.

وقال خان إنه "يتتبع عن كثب التقارير المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القانون وإحراق البيوت والأسواق والنهب في مدينة الجنينة بغرب دارفور وقتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في شتى أنحاء دارفور".

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