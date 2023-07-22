شاهد.. طفل سوداني يكشف تفاصيل تجنيده من قبل الدعم السريع

كشف طفل سوداني تفاصيل تجنيده من قبل قوات الدعم السريع في البلاد، في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الصغير وهو يرتدي ملابس عسكرية ويبدو أنه مصاب في كتفه "كنت مع اثنين أخواني الكبار، وجدتنا قوات من الدعم السريع وسألونا من أين قادمون؟ قلنا لهم من جبل أولياء.. وقالوا لأخواني الكبار أنتم من تبع الاستخبارات، لتأخذوا معلومات.. قلنا لهم والله احنا مواطنين".

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وتابع الطفل "قلنا للعناصر تيجوا معنا احنا رايحيين ناخذ ملابس من السوق العربية نبيع نصها ونص نلبسه ونص نسافر فيه إلى الغضارف".

كما تابع "قالوا لي تعال نعطيك الفلوس وترجع لأمك.. وركبت معهم"، مبيناً أن العمل مع قوات الدعم "كلها إهانة ويحرمونا من الماء والأكل ويخلوني مكلبش في المركبة وهم يفطرون".

استخدام أطفال في الصراع

وكان الجيش السوداني، اتهم اليوم السبت، قوات الدعم السريع باستخدام أطفال دون سن 15 عاما في الصراع الدائر بين الجانبين في البلاد.

واعتبرت القوات المسلحة السودانية ما فعلته قوات الدعم السريع "انتهاكا واضحا للقانون الدولي والإنساني".

كما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تغريدات نشرها الإعلام العسكري التابع للجيش على تويتر، إن قوات الدعم السريع استقطبت أعدادا من المجرمين والهاربين من السجون واستخدمتهم كمقاتلين لتنفيذ ما سمته "عمليات إجرامية".

يذكر أن منذ اندلاع الأزمة بين الطرفين في 15 نيسان/أبريل الفائت، أسفرت الحرب بين القائدين العسكريين عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

وبينما توصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية، غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.