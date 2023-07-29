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EDITORS NOTE: Graphic content / A picture taken on June 16, 2023, shows covered bodies strewn outdoors near houses in the West Darfur state capital El Geneina, amid ongoing fighting between two generals in war-torn Sudan. The UN, African Union and east African regional bloc IGAD, in a joint statement on June 19 expressed particular concern about the rapidly deteriorating situation in Darfur, adding the conflict had taken on an ethnic dimension, resulting in targeted attacks based on people's identities and subsequent displacement of communities. (Photo by AFP)
جثث في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور
السودان

السفارة الأميركية تدعو إلى وقف القتال في السودان.. حصيلة الصراع "مروعة "

وصفت السفارة التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف من الجانبين بأنها "مفزعة

العربية.نت
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دعت السفارة الأميركية في السودان الجمعة الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقالت السفارة في بيان إن حصيلة الصراع والمعاناة الإنسانية "مروعة"، ووصفت التقارير الواردة عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين بسبب القصف المكثف من الجانبين بأنها "مفزعة".

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وطالبت السفارة الأميركية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "بضمان احترام قواتهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتمييز بين المدنيين والمقاتلين"، وتجنب الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في فيديو بين عناصر مجموعته، وهو أول إطلالة علنية له منذ عدة أشهر.

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وقال قائد الدعم السريع: "نعتذر للشعب السوداني بسبب تداعيات الحرب"، مضيفاً أن الحل العاجل لأزمة السودان يكمن في تغيير قيادات الجيش، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال 72 ساعة إذا تم ذلك.

وأكد حميدتي أن "قيادة الجيش تعمل بتعليمات من قادة النظام السابق بالسودان". وأضاف: "لسنا دعاة فتنة أو حرب ونريد السلام شرط تسليم البرهان وقيادات الجيش لأنفسهم" في إشارة إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

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