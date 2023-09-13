الجيش السوداني يشن هجمات جوية على مواقع للدعم السريع بنيالا

شن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، صباح اليوم الأربعاء، هجمات جوية على عدد من المواقع للدعم السريع بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور.

وبحسب شهود عيان للعربية/الحدث فإن نحو 26 مدنيا قتلوا، وأصيب العشرات جراء الغارات الجوية التي تركزت جنوب وشمال مدينة نيالا.

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في ذات الوقت يعاني الجرحى من صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية بعد إغلاق عدد كبير منها بسبب الأوضاع الأمنية.

وفي المقابل، قال مصدر طبي لوكالة "فرانس برس" إن 17 مدنياً على الأقل قتلوا، الثلاثاء، في هجوم بإحدى الضواحي القريبة من الخرطوم، نسبه شهود إلى قوات الدعم السريع.

وذكر شهود عيان في اتصال هاتفي أجرته معهم وكالة "فرانس برس" من ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) أن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف على حي الكراري في أم درمان، إحدى الضواحي الشمالية الغربية.

وصرح مصدر طبي لـ"فرانس برس": "قتل 17 مدنيا" في الهجوم.

ومنذ 15 أبريل، حصد النزاع بين الحليفين السابقين "زهاء 7500" قتيل، وفق ما أفادت منظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، حيث أفاد شهود، السبت، عن معارك إضافية بين الجيش وقوات الدعم عند أطراف مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.