الجيش و"الدعم السريع" يتبادلان اتهامات بحرق مقار حكومية

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This picture taken on September 17, 2023 shows a raging fire at the Greater Nile Petroleum Oil Company Tower in Khartoum. Battles between the regular army and the paramilitary Rapid Support Forces, which intensified on September 17, had set fire to several key buildings in the centre of Sudan's capital. (Photo by AFP) RELATED CONTENT PHOTOS topshot - sudan - conflict topshot - sudan - conflict sudan - conflict This picture taken on September 17, 2023 shows the start of a fire raging at the Greater Nile Petroleum Oil Company Tower in Khartoum. sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict topshot - sudn - conflict - agriculture - sports - daily life sudn - conflict - agriculture - sports - daily life topshot - sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - sports - daily life sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest People collect dates in the beginning of the harvest season in Barkal, in northern Sudan, on May 15, 2023. sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest People collect dates in the beginning of the harvest season in Barkal, in northern Sudan, on May 15, 2023. sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest sudn - conflict - agriculture - dates - harvest turkey - sudan - politics - diplomacy - conflict - burhan sudan - conflict - burhan topshot - sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict sudan - conflict
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
السودان

الجيش و"الدعم السريع" يتبادلان اتهامات بحرق مقار حكومية

قال الجيش إن قوات الدعم السريع "أحرقت مقرات وزارة العدل وهيئة المقاييس وشركة بترول بالعاصمة"، بينما ذكرت الأخيرة أن طيران الجيش "تعمد قصف البنى التحتية"

العربية.نت
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تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، الاتهامات بحرق مؤسسات وهيئات حكومية وسط العاصمة الخرطوم، بينما تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين.

وقال متحدث الجيش السوداني نبيل عبد الله في بيان إن قوات الدعم السريع "تتمادى في التدمير والتخريب الممنهج للمنشآت والبنية التحتية الحيوية".

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وذكر عبد الله أن قوات الدعم السريع قامت بـ"إحراق مقر شركة النيل الكبرى للبترول وبرج وزارة العدل وبرج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس" وسط الخرطوم.

وأردف: "الميليشيا نهبت وأحرقت برج بنك الساحل والصحراء" في بالخرطوم.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان عبر منصة اكس (تويتر سابقا) إن طيران الجيش "واصل عمليات القصف المتعمد للبنى التحتية والمناطق الحيوية في الخرطوم بغرض تدميرها.

وأفادت بأن "عمليات القصف المتعمد بالخرطوم، شملت مباني وزارة العدل، ديوان الضرائب، برج الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وبرج شركة النيل للبترول".

وفي وقت سابق الأحد، شهدت الخرطوم اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطيران الحربي، في عدة مناطق، وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مباني وسط العاصمة السودانية.

الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
من 7
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
  • الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
(7 صور)
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
الحرائق التي اندلعت في عدد من المقار الحكومية الأحد في الخرطوم
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هذا وهاجمت قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم حيث تصاعدت ألسنة اللهب من أبراج عدة في قلب العاصمة.

ودارت اشتباكات حول مقر قيادة الجيش استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة.

وغطى الدخان الأسود الكثيف سماء العاصمة السودانية. وأظهرت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل، تهشّم نوافذ مبانٍ عدة في وسط الخرطوم واختراق الرصاص لجدرانها.

والأحد ندّدت لجنة للمحامين بسقوط عشرات القتلى المدنيين في المعارك المستمرة منذ الجمعة.

وفي ولاية شمال كردفان (350 كيلومترا غرب العاصمة)، تبادل الجيش وقوات الدعم السريع القصف المدفعي الأحد، بحسب ما أفاد سكان.

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