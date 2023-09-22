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Abdel-Fattah Al-Burhan Abdelrahman Al-Burhan, President of the Transitional Sovereign Council of Sudan, addresses the 78th session of the United Nations General Assembly, Thursday, Sept. 21, 2023. (AP Photo/Craig Ruttle)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الأمم المتحدة
السودان

البرهان يحذر من انتقال الحرب "لدول حول السودان"

قائد الجيش السوداني أكد أن قوات الدعم السريع استعانت بمجموعات "خارجة عن القانون" من عدة دول

العربية.نت
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس إن بلاده تواجه حربا مدمرة شنتها قوات الدعم السريع و"تحالفت معها جهات إقليمية ودولية"، بحسب تعبيره.

وأضاف البرهان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قوات الدعم السريع مارست "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في معظم مناطق السودان، داعياً المجتمع الدولي باعتبار قوات الدعم ومن يتحالف معها "مجموعات إرهابية".

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وأكد البرهان أن قوات الدعم السريع استعانت بمجموعات وصفها بأنها "خارجة عن القانون" من عدة دول في الإقليم والعالم، محذراً من أنها ستكون "شرارة لانتقال الحرب لدول أخرى حول السودان".

وأضاف: "التدخلات الإقليمية والدولية لمساندة قوات الدعم السريع أصبحت واضحة، وهي أول شرارة ستحرق الإقليم والمنطقة".

وتحدث البرهان في كلمته عن جهود وقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع رفضت كل الحلول السلمية وأصرت على "تدمير الدولة وإبادة شعبها".

كما لفت البرهان إلى تحقيق تقدم في مفاوضات جدة لولا "تعنت" قوات الدعم السريع ورفضها الخروج من الأحياء السكنية في السودان.

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