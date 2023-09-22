البرهان يحذر من انتقال الحرب "لدول حول السودان"
قائد الجيش السوداني أكد أن قوات الدعم السريع استعانت بمجموعات "خارجة عن القانون" من عدة دول
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الخميس إن بلاده تواجه حربا مدمرة شنتها قوات الدعم السريع و"تحالفت معها جهات إقليمية ودولية"، بحسب تعبيره.
وأضاف البرهان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قوات الدعم السريع مارست "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في معظم مناطق السودان، داعياً المجتمع الدولي باعتبار قوات الدعم ومن يتحالف معها "مجموعات إرهابية".
#البرهان: ملتزمون بخروج القوات المسلحة من العمل السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية#السودان#العربية pic.twitter.com/BQWQjGyxKf— العربية (@AlArabiya) September 21, 2023
وأكد البرهان أن قوات الدعم السريع استعانت بمجموعات وصفها بأنها "خارجة عن القانون" من عدة دول في الإقليم والعالم، محذراً من أنها ستكون "شرارة لانتقال الحرب لدول أخرى حول السودان".
وأضاف: "التدخلات الإقليمية والدولية لمساندة قوات الدعم السريع أصبحت واضحة، وهي أول شرارة ستحرق الإقليم والمنطقة".
وتحدث البرهان في كلمته عن جهود وقف الحرب، وقال إن قوات الدعم السريع رفضت كل الحلول السلمية وأصرت على "تدمير الدولة وإبادة شعبها".
كما لفت البرهان إلى تحقيق تقدم في مفاوضات جدة لولا "تعنت" قوات الدعم السريع ورفضها الخروج من الأحياء السكنية في السودان.
-
كانتي يمنح الصدارة للاتحاد بنقاط الفتحفي غياب الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبدالرزاق حمدالله، انبرى نغولو كانتي ليقود الاتحاد لقلب تأخره بهدف ليفوز 2-1 على الفتح في دوري روشن السعودي يوم ... رياضة سعودية
-
زيلينسكي من واشنطن: إن لم نحصل على المساعدات فسنخسر الحربالرئيس الأميركي يؤكد لنظيره الأوكراني "حرصه على وقوف العالم إلى جانب" أوكرانيا العرب والعالم
-
"آخر فرصة".. عباس يطالب بمؤتمر دولي لإنقاذ حل الدولتينالرئيس الفلسطيني قال إن السلام لن يتحقق بالشرق الأوسط دون حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم العرب والعالم