مشهد مؤثر.. البرهان أمام جثمان ابنه يوارى الثرى

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في لحظات مؤثرة، ودع قائد الجيش السوداني نجله الذي قضى بحادث سير في تركيا.

البرهان يواري جثمان ابنه الراحل محمد الثرى في مقبرة بالعاصمة التركية أنقرة#السودان #sudan pic.twitter.com/6j6O0fa9od — Ataf Mohamed عطاف محمد (@atafmohamed3) May 4, 2024

فقد وثقت كاميرا أحد المشاركين في الجنازة البرهان مودعا ابنه الراحل محمد، الذي ووري الثرى في مقبرة بالعاصمة التركية أنقرة أمس السبت.

وانتشر المقطع بشكل واسع بين السودانيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، الذين أكدوا ألا لحظة أشد قسوة من وداع الأبناء.

مراسم تشييع محمد عبدالفتاح #البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني #عبدالفتاح_البرهان الذي وافته المنية أمس الجمعة إثر حادث مروري في #تركيا#السودان#الحدث pic.twitter.com/GSegYlCXq6 — ا لـحـدث (@AlHadath) May 4, 2024

حادث على دراجته النارية

وكان مراسل "العربية/الحدث" بتركيا، أفاد يوم الجمعة الماضي بوفاة محمد، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر.

ففي 8 مارس الماضي، أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة نارية في أحد الشوارع بأنقرة.

لينقل في الحال إلى أحد المستشفيات، حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.

إلا أنه بعد نحو شهر في المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.

أتت تلك الفاجعة بينما لا يزال السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 قتالاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.