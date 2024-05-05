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مشهد مؤثر.. البرهان أمام جثمان ابنه يوارى الثرى

دبي- العربية.نت
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في لحظات مؤثرة، ودع قائد الجيش السوداني نجله الذي قضى بحادث سير في تركيا.

فقد وثقت كاميرا أحد المشاركين في الجنازة البرهان مودعا ابنه الراحل محمد، الذي ووري الثرى في مقبرة بالعاصمة التركية أنقرة أمس السبت.

وانتشر المقطع بشكل واسع بين السودانيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، الذين أكدوا ألا لحظة أشد قسوة من وداع الأبناء.

حادث على دراجته النارية

وكان مراسل "العربية/الحدث" بتركيا، أفاد يوم الجمعة الماضي بوفاة محمد، نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، متأثراً بإصابته في حادث مروري وقع في أنقرة قبل شهر.

ففي 8 مارس الماضي، أصيب محمد عبد الفتاح البرهان بجروح خطيرة إثر حادث وقع أثناء قيادته دراجة نارية في أحد الشوارع بأنقرة.

لينقل في الحال إلى أحد المستشفيات، حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.

إلا أنه بعد نحو شهر في المستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة.

أتت تلك الفاجعة بينما لا يزال السودان يشهد منذ 15 أبريل 2023 قتالاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو ثمانية ملايين آخرين.

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