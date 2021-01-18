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وساطة روسية على خط الحسكة.. مئات الجنود للمراقبة

قوات شرطة عسكرية روسية في سوريا
قوات روسية في سوريا

وساطة روسية على خط الحسكة.. مئات الجنود للمراقبة

الإعلان الروسي جاء بعد ساعات على إغلاق القوات الكردية نقاط العبور التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة قوات النظام

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دبي - العربية.نت

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في ظل التوتر الذي شهدته الأيام الأخيرة، أعلن مسؤول مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، الرائد ديمتري سونتسوف، الاثنين، أنه تم إرسال نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة.

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في التفاصيل، كشف الرائد سونتسوف للصحافيين أن الوحدات الروسية وصلت إلى إحدى نقاط المراقبة المشتركة في محافظة الحسكة، في مهمة رئيسية تهدف إلى المساهمة في تهدئة الصراع في المنطقة.

وأضاف المسؤول أن هذه القوات تقوم بمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم جميع أنواع المساعدة للسكان المحليين، بحسب تعبيره.

تركيا تقطع المياه

وجاء الإعلان الروسي بعد ساعات على إغلاق القوات الكردية نقاط العبور التي تربط مناطق سيطرتهم مع مناطق سيطرة قوات النظام ضمن مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، بالتزامن مع معاودة أتباع تركيا قطع المياه عن سكان المدينة المحاصرة.

قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا

فيما قام مسلحو "قسد"، الأحد، في محافظة الحسكة، بإغلاق جميع الحواجز والنقاط التي تربطها مع أحياء وسط مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة قوات الناظم، ومنعوا وصول السيارات التي تحمل المواد الغذائية والتموينية والدوائية إلى الأحياء المحاصرة دون معرفة الأسباب، ما أثار استياء كبيرا بين السكان بحسب مصادر أهلية.

قوات من سوريا الديمقراطية
قوات من سوريا الديمقراطية

يشار إلى أن القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها كانت قطعت مجددا مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي، الأحد، بمنع تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين السورية لضخ المياه.

وكانت تركيا قد عمدت إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك لأكثر من 18 مرة منذ وجودها في ريف الحسكة الشمالي عام 2019.

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