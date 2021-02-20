داعش يتسلل في البادية السورية.. ومقتل 21 بغارات روسية

مع تصاعد تحركات داعش في البادية السورية خلال الأسابيع الماضية، كثف الطيران الروسي غاراته.

واستهدفت غارات جوية روسية، اليوم السبت، مواقع التنظيم في البادية ما أدى إلى مقتل 21 عنصراً، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما واصلت الطائرات الحربية ضرباتها على مواقع متفرقة من البادية، وشنت ما لا يقل عن 130 غارة خلال 24 ساعة استهدفت مناطق انتشار التنظيم في مثلث حلب-حماة-الرقة وباديتي دير الزور وحمص.

تكثيف الهجمات

إلى ذلك، وضح المرصد أن عدد القتلى في صفوف داعش نتيجة الهجمات المتتالية والقصف بلغ 754 منذ 24 مارس 2019، في حين بلغ عدد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها 1323 في نفس الفترة.

يذكر أن التنظيم شن خلال الفترة الماضية هجمات عدة استهدفت عناصر للنظام السوري، وأدت إلى مقتل العشرات.

بادية مترامية وحرب استزاف

ويعكس تكثيف التنظيم هجماته، وفق ما يقول محللون، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية المترامية امتداداً من شرق محافظتي حماة وحمص (وسط) وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرقا).

فرغم الخسائر الفادحة التي تكبّدها خصوصاً مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية - وهو ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن - في مارس 2019 القضاء عليه، يواصل التنظيم المتطرف خوض حرب استنزاف ضد جيش النظام والمقاتلين الموالين له من جهة والقوات الكردية من جهة ثانية.

ومع ازدياد وتيرة الهجمات الداعشية، تحولت البادية إلى مسرح لاشتباكات خصوصاً بين التنظيم وقوات النظام المدعومة روسياً.

وينطلق التنظيم في هجماته من نقاط تحصّنه في البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف مواقعه بين الحين والآخر دعماً لقوات النظام التي تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة بهدف الحد من هجمات الإرهابيين.