البادية مجددا.. داعش يقتل 9 من قوات النظام وفقدان عشرات

رغم الغارات الروسية المكثفة على مناطقه، تتواصل معارك الكر والفر بين تنظيم داعش وقوات النظام السوري ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة مخلفة عشرات الجرحى والقتلى.

فقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل 9 عناصر من قوات النظام بهجمات خاطفة لتنظيم داعش، وفقدان الاتصال بمجموعة مكونة من 12 عنصرا في البادية السورية لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وجاء الهجوم في وقت تكثف فيه روسيا غاراتها على المنطقة، حيث قتلت 10 عناصر من تنظيم داعش في قصف جوي الثلاثاء، على بادية حماة الشرقية وبادية دير الزور.

90 غارة روسية خلال 24 ساعة

فقد أفادت المعلومات بأن الطائرات الروسية كثفت من غاراتها الجوية على مواقع التنظيم في البادية السورية، حيث قامت بـ 90 غارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

واستهدفت الغارات بادية الشولا في محافظة دير الزور ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، إلا أن هذه الهجمات لم تعرقل تقدم التنظيم، ومواصلته لمناوراته العسكرية مع قوات النظام، والميليشيات الموالية له.

إلى ذلك، أفاد المرصد بأن حصيلة الخسائر البشرية في المعارك الدائرة بين قوات النظام وداعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، بلغت 1352 قتيلا من قوات النظام، والميليشيات الموالية لها، كما قتل روسيان على الأقل، بالإضافة لـ 145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

كما وثق أيضاً مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز، و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم.

كذلك أكد مقتل 764 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

يشار إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة دول عربية وغربية ضد تنظيم داعش، كان كشف على لسان أحد مسؤوليه قبل أيام، أن التنظيم قد هُزِم إقليمياً ولم يعد باستطاعته السيطرة على مواقع جغرافية في سوريا أو العراق، لكنه في ذات الوقت لا يزال يمثل تحدياً خطيراً.

وأكد أن قواته تواصل الضغط على التنظيم الإرهابي مع شركائها الأمنيين المحليين في كلا البلدين.