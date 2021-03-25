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اتفاق تركي روسي لوقف الانتهاكات في شمال سوريا

This handout picture released on February 11, 2019 by Turkish Defence Ministry shows Russian Defense Minister, Sergey Shoygu (R) welcomed by Turkish Defence Minister Hulusi Akar (L) before a meeting in Ankara.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره التركي خلوصي أكار (أرشيفية)
سوريا والأسد

اتفاق تركي روسي لوقف الانتهاكات في شمال سوريا

كانت أنقرة قد أعربت هذا الأسبوع للسفير الروسي عن اعتراضها ومخاوفها بشأن تصاعد العنف مؤخراً في شمال غرب سوريا

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أنقرة – رويترز

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ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الخميس أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرغي شويغو اتفقا خلال اتصال هاتفي على العمل للحيلولة دون انتهاك وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعربت تركيا للسفير الروسي عن اعتراضها ومخاوفها بشأن تصاعد العنف مؤخراً في شمال غرب سوريا، بعد أن قصفت طائرات حربية روسية بلدات بالقرب من حدود تركيا ومستشفى في المنطقة.

مروحية عسكرية روسية في سوريا (أرشيفية)
مروحية عسكرية روسية في سوريا (أرشيفية)

وقال أكار إنه اتفق مع شويجو على التعاون من أجل السيطرة على "الجماعات الإرهابية"، حسب تعبيره، في شمال سوريا.

وتعود الأزمة في الشمال السوري إلى الأيام الماضية، حين بدأت باتهام تركيا دفاعات النظام السوري بضرب صهاريج نفط في مناطق سيطرتها شمال سوريا، ما أشعل حرائق طالت مساحات واسعة من تلك المنطقة، إلى أن استدعت الروس مطالبةً بوقف الهجمات.

دورية مشتركة روسية تركية في الحسكة (أرشيفية)
دورية مشتركة روسية تركية في الحسكة (أرشيفية)
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فما كان من روسيا إلا أن عادت وقصفت طائراتها مساء الأحد الماضي، مناطق قريبة من بلدات كثيفة السكان ومخيمات بشمال غربي سوريا قرب الحدود التركية، وذلك في أول هجوم من نوعه هذا العام، حسب ما أكده شهود ومصادر في المعارضة.

وعلى هذا الأساس، استدعت أنقرة، الثلاثاء، السفير الروسي لمناقشة الأوضاع جنوب أراضيها.

يشار إلى أن مناطق واسعة من شمال سوريا تطال محافظات إدلب، وأماكن من حلب، والرقة، والحسكة، تخضع لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها أنقرة منذ عام 2016.

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