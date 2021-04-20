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بشكوى جنائية في السويد ضد نظام الأسد بسبب هجمات الكيمياوي

Syrian children receive treatment at a small hospital in the town of Maaret al-Noman following a suspected toxic gas attack in Khan Sheikhun, a nearby rebel-held town in Syria’s northwestern Idlib province, on April 4, 2017. Warplanes carried out a suspected toxic gas attack that killed at least 35 people including several children, a monitoring group said. The Syrian Observatory for Human Rights said those killed in the town of Khan Sheikhun, in Idlib province, had died from the effects of the gas, adding that dozens more suffered respiratory problems and other symptoms.
أطفال من ضحايا الهجوم الكيمياوي في خان شيخون في 2017
سوريا والأسد

بشكوى جنائية في السويد ضد نظام الأسد بسبب هجمات الكيمياوي

المنظمات اتهمت النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 وفي الغوطتين الغربية والشرقية عام 2013

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العربية.نت – وكالات

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أعلنت أربع منظمات غير حكومية أمس الإثنين أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري، بمن فيهم بشار الأسد نفسه، بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيمياوية في عامي 2013 و2017.

والشكوى المقدمة من منظمات "المدافعون عن الحقوق المدنية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 وفي الغوطتين الغربية والشرقية عام 2013.

أطفال من ضحايا الهجوم الكيمياوي في الغوطة في 2013
أطفال من ضحايا الهجوم الكيمياوي في الغوطة في 2013

وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية.

وتتضمن الشكوى "شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة" بالإضافة إلى "مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو" و"تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية".

وقالت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" لوكالة "فرانس برس": "في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيمياوية الى العدالة".

وأضافت: "ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق.. وإصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال".

وأشارت سماني الى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الأوروبية.

ووفقا لملخص الشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من 10 أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات، وبينهم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

أطفال من ضحايا الهجوم الكيمياوي في خان شيخون في 2017
أطفال من ضحايا الهجوم الكيمياوي في خان شيخون في 2017

وتم ربط وزير الدفاع في حكومة النظام السوري علي عبد الله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق رئيس النظام بالهجوم على الغوطة.

كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام وجيشه يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.

وقال ستيف كوستاس، المحامي في "مبادرة العدالة": في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيمياوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين".

من ضحايا الهجوم الكيمياوي في الغوطة في 2013
من ضحايا الهجوم الكيمياوي في الغوطة في 2013

تعاون أوروبي

وقالت المنظمات التي قدمت شكويين أخريين مماثلتين في المانيا وفرنسا، إنها تأمل في تعاون السلطات السويدية مع نظيرتيها في برلين وباريس.

وقال مازن درويش الذي يرأس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" إن "الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين".

من جهتها، أوضحت سماني أنه تم اختيار هذه الدول بسبب عوامل عدة بينها وجود سوريين متضررين على أراضيها ولأن ولاياتها القضائية تسمح لها بالتحقيق بجرائم ارتكبت خارج أراضيها.

وتم تقديم الشكوى في اليوم السابق لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي.

غرفة مدمرة في مستشفى في خان شيخون بعد الهجوم الكيمياوي في 2017
غرفة مدمرة في مستشفى في خان شيخون بعد الهجوم الكيمياوي في 2017

ووفق المنظمات، قامت دول عدة بتقديم مشروع قرار لحرمان سوريا من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، وذلك رداً على استخدامها المستمر للأسلحة الكيمياوية.

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وقال اريك ويت كبير مسؤولي السياسات في "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" إن "تمرير القرار من شأنه أن يشير الى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية له عواقب دبلوماسية".

وخلص تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في سوريا في عام 2017 إلى أن قوات النظام استخدمت غاز الكلور وغاز السارين.

وبعد هجمات عام 2013 وعد النظام السوري بتفكيك مخزونه من الأسلحة الكيمياوية.

لكن وفقاً لتقرير صادر عن منظمتي "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" في أكتوبر الماضي فإن النظام السوري لا يزال يدير برنامجاً "قوياً" للأسلحة الكيمياوية.

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