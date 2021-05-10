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سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف شخصاً تابعاً لـ"حزب الله"

قصف-اسرائيلي-علي-القنيطرة2
أرشيفية

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف شخصاً تابعاً لـ"حزب الله"

المرصد السوري: مروحية إسرائيلية استهدفت شخصاً يعمل لصالح "حزب الله" اللبناني في ريف القنيطرة الشمالي

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دبي - العربية.نت

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أفاد إعلام النظام السوري، الاثنين، أن مروحية إسرائيلية استهدفت منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني.

بدوره أكد المرصد السوري، أن مروحية إسرائيلية استهدفت شخصا يعمل لصالح "حزب الله" اللبناني قرب موقع عين التينة في الجولان السوري.

وقبل أيام، استهدفت غارات محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

المرصد: 8  قتلى غالبيتهم إيرانيون في ضربة إسرائيلية لسوريا      سوريا سوريا والأسد المرصد: 8  قتلى غالبيتهم إيرانيون في ضربة إسرائيلية لسوريا     

كما تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ضربات إسرائيليّة استهدفت اللواء 90 ونقاطاً عسكريّة للجيش السوري في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني ومواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.

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