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مقتل 4 بينهم ضابط من قوات النظام السوري في ريف درعا

من موقع الانفجار
سوريا والأسد

مقتل 4 بينهم ضابط من قوات النظام السوري في ريف درعا

المرصد السوري لحقوق الإنسان: عناصر من قوات النظام السوري وصلت إلى موقع الانفجار ونقلت الجرحى، كما أغلقت الطريق وانتشرت في محيط قرية عين ذكر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن أربعة عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة مزروعة على الطريق الواصل بين قريتي نافعة-عين ذكر في ريف درعا الغربي.

ونقل المرصد عن مصادر تأكيدها "أن عناصر من قوات النظام وصلت إلى موقع الانفجار ونقلت الجرحى، كما أغلقت الطريق وانتشرت في محيط قرية عين ذكر".

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ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يومنا هذا 1137 هجمة واغتيال.

فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 778، وهم: 222 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 359 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 138 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 32 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس".

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