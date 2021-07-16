ميليشيا الحرس الثوري تسلم حزب الله موقعاً في ريف دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بأن ميليشيا "أبو الفضل العباس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عمدت خلال الساعات الماضية إلى الانسحاب من نقطة عسكرية تابعة لها على أطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وقامت الميليشيا بتسليم النقطة لحزب الله اللبناني الذي كان يمركز عناصره فيها بدورهم. وقام عناصر حزب الله بنصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية "عيار 23" في القاعدة التي باتوا يسيطرون عليها.

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ولم ترد معلومات عن أسباب انسحاب ميليشيا "أبو الفضل العباس" من هذه النقطة وتسليمها لحزب الله.

وكان المرصد قد ذكر الخميس الماضي أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني عمدت إلى نقل كمية من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين، إلى منازل ضمن أحياء مأهولة بالسكان في المدينة كانت الميليشيات قد استولت عليها خلال الأيام الماضية.

وكان المرصد السوري قد أشار في الثامن من الشهر الجاري إلى أن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني قامت بالاستيلاء على عشرات المنازل في المدينة الواقعة شرقي دير الزور، حيث جرى الاستيلاء على 14 منزلا في شارع الأربعين و12 منزلا في شارع الـ16، و8 منازل في حي المحاريم.

وبحسب المرصد، فإن المنازل هذه جميعها تعود ملكيتها لمعارضين للنظام السوري ممن هم خارج المنطقة. وقامت الميليشيا أولاً بإبلاغ ذوي وأقارب الذين يقيمون في المنازل هذه بوجوب إخلائها خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وهو ما جرى بالفعل.

كما شهدت هذه المناطق مغادرة قاطني المنازل المجاورة لتلك المستولى عليها، تخوفاً من تحويلهم إلى دروع بشرية للإيرانيين وتحويل المنازل المستولى عليها إلى مستودعات للأسلحة والذخائر، وهو ما يزيد خطر الاستهداف الجوي لها.