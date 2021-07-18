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قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام السوري إثر قصف على ريفي إدلب وحلب

عناصر من قوات النظام السوري يوم 17 فبراير
من قوات النظام السوري
سوريا والأسد

قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام السوري إثر قصف على ريفي إدلب وحلب

تدمير دشمة يتمركز بها قناص من قوات النظام في قرية ميزناز غرب حلب بصاروخ حراري ما أدى إلى مقتله

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دبي - قناة العربية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام السوري إثر قصف للفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحلب.

وقال المرصد إن نشطائه رصدوا عمليات استهداف متبادلة بين قوات النظام من جهة وفصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" و"الفتح المبين" من جهة أخرى على محاور ريفي حلب وإدلب.

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وأوضح أن الجبهة الوطنية للتحرير دمرت دشمة يتمركز بها قناص من قوات النظام في قرية ميزناز غرب حلب بصاروخ حراري ما أدى إلى مقتله، بينما استهدفت الفصائل تجمعًا لقوات النظام في صوامع سراقب بصاروخ موجه، "ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف عناصر قوات النظام".

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