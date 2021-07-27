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اتفاق أردني سوري لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي بالكامل

معبر جابر الحدودي

اتفاق أردني سوري لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي بالكامل

المعبر يستقبل بين 600 و700 مسافر يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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أكّد وزير الداخلية الأردني مازن الفرّاية في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، ضرورة إعادة التشغيل الكامل لمركز جابر الحدودي بين البلدين.

وأوضح الوزير أن المركز الحدودي يمثّل أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة.

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من جهته، رحّب الوزير السوري بإعادة التشغيل الكامل للمركز، مبدياً استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

واتفق الجانبان على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميدانيّ بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوّة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد.

يذكر أن مركز حدود جابر يستقبل يوميا بين 90 و110 معاملات شحن، بحسب مدير مركز حدود جابر العقيد مؤيد الزعبي، فيما يبلغ عدد المسافرين بين 600 و700 بين قادم ومغادر يومياً.

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