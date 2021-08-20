إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله وإيران بمحيط دمشق وحمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله وميليشيات إيرانية في محيط دمشق، حيث تصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من تلك المنطقة بسبب 3 صواريخ استهدفت المكان.

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وأكدت أيضاً وسائل إعلام تابعة للنظام السوري صحة الغارات، وأعلنت عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وأوضحت المعلومات بأن الغارات طالت مطار المزة العسكري وجبل قاسيون في دمشق، ومناطق من القلمون بين دمشق وحمص، خلّفت انفجارات عنيفة.

عبرت أجواء لبنان

كما أوضحت مصادر إعلامية لبنانية عن أن صواريخ أطلقتها اسرائيل قد عبرت أجواء لبنان باتجاه سوريا.

وكشفت أن طيراناً إسرائيلياً قد حلّق في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وكسروان.

كذلك كشفت أن الهجوم الإسرائيلي أوقف حركة الإقلاع لعدد من الطائرات المدنية في مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت.

وحمص أيضاً

في سياق متصل، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن قوات النظام أن صواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية، استهدفت مواقع في ريفي العاصمة دمشق ومحافظة حمص وسط البلاد.

שני טילים נפלו בהרי קלמון בגבול לבנון-סוריה. טרם ברור אם זה טילים ממטוסים או טילי נ"מ. כך מדווח ב"אל-ג'דיד" 🇮🇱🇱🇧🇸🇾#سوريا #دمشق #لبنان@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/nEwmL2xjtK — Dean Shmuel Elmas (@ElmasDean) August 19, 2021

وأفاد المصدر للوكالة بأن قوات النظام تعمل على تقييم الأضرار الناتجة عن سقوط تلك الصواريخ.

الجدير ذكره أن إسرائيل كانت نفّذت منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم أكثر من 17 استهدافاً، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير أكثر من 41 هدفا ما بين مبان، ومستودعات للأسلحة والذخائر، ومقرات، ومراكز وآليات.

وفي آخر الاستهدفات، أن تعرّضت محافظة القنيطرة تعرضت في 18 من الشهر الجاري لضربات إسرائيلية بصاروخين على موقع "قرص النفل" قرب قرية حضر.

ونادراً ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أن الجيش كان ذكر في تقريره السنوي أنّه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدّم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل دائماً أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.