مهلة روسية لرافضي التسوية.. وحافلات تنتظر في درعا

وسط هدوء حذر في عموم محافظة درعا، وذلك في اليوم الرابع من وقف إطلاق النار المنبثق عن الاتفاق الجديد برعاية روسية، وصلت 22 حافلة لنقل المسلحين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري.

وأفاد ناشطون بأن الحافلات وصلت إلى حاجز الشرع في مدخل مدينة درعا، وأن القوات الروسية أعطت "اللجنة المركزية" في درعا البلد مهلة إلى ساعات المساء الأولى من اليوم السبت لركوب رافضي التسوية والراغبين بالخروج أو عودة العمليات العسكرية.

مادة اعلانية

هدوء حذر وتحليق طيران

وساد هدوء حذر منطقة درعا البلد اليوم، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، وذلك بعد يوم من انهيار المفاوضات بين لجان درعا والجانب الروسي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وانهارت المفاوضات بين لجان التفاوض في درعا من جهة، واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية من جهة أُخرى، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين حول فشلها.

انهيار المفاوضات

ورفضت لجان درعا تسليم كامل السلاح والسماح لقوات النظام بالدخول وتفتيش أحياء درعا بشكل عشوائي، بينما يتهم الجانب الروسي لجان درعا بالإخلال بالاتفاق المقرر من خلاله تسليم كامل السلاح والعمل على تسويات جديدة لجميع المسلحين المحليين.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات من قِبل لجان التفاوض في درعا نقل الرافضين لـ "التسوية" إما إلى الأردن أو تركيا.

بنود التسوية

يذكر أن اتفاق "التسوية" دخل حيز التنفيذ، صباح الأربعاء الماضي، ودخلت قوات عسكرية روسية إلى منطقة درعا البلد ضمن مدينة درعا، برفقة أشخاص من اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري وممثلين عن وجهاء وأعيان درعا، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الجديد.

وتضمنت بنود الاتفاق وقفاً للنار، وإجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، بالإضافة للسماح بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد.

كما تم الاتفاق على وضع ثلاث نقاط أمنية مشتركة، بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، داخل أحياء درعا البلد.