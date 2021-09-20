وصول دفعة محروقات جديدة من العراق لفصائل موالية لإيران بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بوصول دفعة جديدة من المحروقات من الأراضي العراقية إلى فصائل موالية لإيران في منطقة غرب الفرات.

وقال المرصد إن ثلاثة صهاريج تابعة لفصيل "أبو الفضل العباس" الموالي لإيران، وصلت خلال الساعات الماضية، اثنان منها يحملان المازوت بينما يحمل الثالث البنزين.

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وأضاف أن الصهاريج دخلت عبر معابر تستخدمها الفصائل الموالية لإيران بين العراق وسوريا، وتوجهت إلى منطقة الشبلي الأثرية الواقعة ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، وتم إفراغها هناك داخل خزانات كبيرة موجودة تحت الأرض.

المرصد السوري كان نشر في الخامس من سبتمبر الجاري، أن دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمحروقات دخلت الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة قادمة من العراق، حيث دخل نحو 39 صهريجا عبر المعابر الخاضعة لسيطرة الميليشيات التابعة لإيران في الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسلكت الصهاريج طريق دير الزور متوجهة نحو حمص ومنها إلى لبنان، وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي تدخل سوريا قادمة من العراق ومتوجهة إلى لبنان خلال أسبوع، وكانت الدفعة الأولى ضمت 50 صهريجا على الأقل.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن 9 صهاريج على الأقل من ضمن الدفعة التي دخلت خلال الساعات الفائتة، توجهت إلى مدينة الميادين بحماية ميليشيا "أبو الفضل العباس"، حيث قامت بإفراغ الصهاريج داخل خزانات كبيرة، كان تنظيم داعش قد أنشأها خلال فترة سيطرته على المنطقة الواقعة بمحيط آثار الشبلي في بادية الميادين، قبل أن تقوم ميليشيا "أبو الفضل العباس" بإعادة صيانتها مؤخراً، يأتي ذلك في ظل شح المحروقات ضمن مناطق نفوذ النظام السوري وحلفائه في دير الزور.