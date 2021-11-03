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سوريا.. إسرائيل تستهدف مخازن أسلحة لميليشيات إيرانية

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سوريا.. إسرائيل تستهدف مخازن أسلحة لميليشيات إيرانية

دبي - العربية.نت

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استهدفت ضربة إسرائيلية الأربعاء للمرة الثانية في أربعة أيام منطقة في ريف دمشق تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات.

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وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان "تتواجد في المنطقة مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

والسبت، قتل خمسة مقاتلين موالين لإيران في صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق بحسب المرصد.

وتستهدف إسرائيل بانتظام مواقع في سوريا. وقتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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