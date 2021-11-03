هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق.. ووقوع خسائر مادية

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، فجر الأربعاء، بوقوع هجوم صاروخي إٍسرائيلي على منطقة في ريف دمشق.

ونقلت عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً بعدد من الصواريخ على منطقة على مشارف العاصمة السورية، مضيفا أنه أسفر عن بعض الخسائر المادية.

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أتى ذلك، بعد أيام من قصف صاروخي إسرائيلي استهدف ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين من جيش النظام بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وقال مصدر عسكري تابع للنظام إن إسرائيل أطلقت رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال إسرائيل، مستهدفة بعض النقاط في ريف دمشق، السبت الماضي. وأوضح أن وسائط دفاع جيش النظام الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها.

إلى ذلك دمّر القصف الإسرائيلي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودعات أسلحة وذخائر لحزب الله اللبناني والميليشيات التابعة لإيران في منطقتي قدسيا والديماس. وأفاد المرصد بوقوع 5 قتلى من الميليشيات.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت المنطقة مرات عدة.

يذكر أن إسرائيل شنّت خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات طهران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.