.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في "كمين منظم".. إسرائيل تعتقل شخصين اجتازا الحدود من سوريا

  • الخط
FILE PHOTO: Israeli soldiers look towards Syria across the border from Mount Bental before a visit by U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi in the Israeli-occupied Golan Heights November 19, 2020. Patrick Semansky/Pool via REUTERS/File Photo
قوات إسرائيلية في الجولان (أرشيفية)

في "كمين منظم".. إسرائيل تعتقل شخصين اجتازا الحدود من سوريا

الجيش الإسرائيلي: الشخصان اجتازا خط الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية "بشكل متعمد" في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شخصين اجتازا خط الحدود من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية "بشكل متعمد".

الشريط الحدودي بين شطري الجولان (أرشيفية)
الشريط الحدودي بين شطري الجولان (أرشيفية)
قصف صاروخي تركي على مناطق سيطرة الأكراد في ريف الحسكة سوريا التدخل التركي قصف صاروخي تركي على مناطق سيطرة الأكراد في ريف الحسكة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" إن عملية الاعتقال جرت "في أعقاب كمين منظم في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان" المحتل.

وأشار إلى أنه تم نقل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
قبل أن تذهب
فايزر: عقارنا الجديد يقضي على فيروس كورونا
فايزر: عقارنا الجديد يقضي على فيروس كورونا
اكتشف المزيد