في "كمين منظم".. إسرائيل تعتقل شخصين اجتازا الحدود من سوريا

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شخصين اجتازا خط الحدود من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية "بشكل متعمد".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" إن عملية الاعتقال جرت "في أعقاب كمين منظم في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان" المحتل.

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وأشار إلى أنه تم نقل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن.