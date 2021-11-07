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سوريا.. عصيان وشغب في سجن يضم عناصر داعش بالحسكة

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سجن غويران بالحسكة (المرصد السوري)
سجن غويران بالحسكة (المرصد السوري)

سوريا.. عصيان وشغب في سجن يضم عناصر داعش بالحسكة

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اندلعت اشتباكات وشغب في سجن غويران بالحسكة، والذي يضم آلافا من عناصر داعش، والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت مصادر محلية أن حالة العصيان والفوضى تزامنت مع تحليق لمروحيات التحالف الدولي لأكثر من ساعتين في أرجاء المنطقة وتحديداً في منطقة السجن وقامت بإلقاء بالونات حرارية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السوري الرسمية ووسائل إعلام محلية.

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من جانبها، أفادت شبكة نهر ميديا المحلية بأن أسيراً قتل خلال عصيان نفذه سجناء داعش.

وكان سجناء من عناصر داعش بدأوا عصياناً في 27 من الشهر الفائت، في سجن غويران بالحسكة.

تزامن ذلك، مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في أجواء السجن، وسط استمرار انتشار الشرطة العسكرية، وقوات أمنية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية والأسايش.

إغلاق الطرق المؤدية للسجن

كذلك، أغلقت قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، مساء الأربعاء الماضي، كافة الطرق المؤدية إلى السجن.

جدير بالذكر أن السجن يضم الآلاف من معتقلي تنظيم داعش، والذين اعتقلتهم قسد خلال سنوات الحرب ضد التنظيم.

وكان سجناء داعش نفذوا في الثامن والتاسع من سبتمبر الماضي عصياناً وسط طوق أمني فرضته قوات التدخل السريع التابعة لقسد، بمحيط المنطقة.

وشهد السجن ذاته في 29 يونيو الماضي، حالة عصيان مماثلة، كما شهد شهرا مارس ومايو الماضيين عصيانين مماثلين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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