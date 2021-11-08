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ضربات إسرائيلية تستهدف شحنة أسلحة لحزب الله في حمص

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قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)
قصف إسرائيلي سابق على سوريا (أرشيفية)

ضربات إسرائيلية تستهدف شحنة أسلحة لحزب الله في حمص

دبي - العربية.نت

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن انفجارات عنيفة دوت في سماء حمص وريفها نتيجة ضربات إسرائيلية.

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فيما أفاد مراسل "العربية"، أن القصف الإسرائيلي في سوريا استهدف شحنة أسلحة كانت في طريقها لحزب الله.

كما قالت وكالة الأنباء السورية، إن هجوما إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقتين الوسطى والساحلية، مؤكدة أن الدفاعات السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في سماء ريف حمص، قائلة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف وصفتها بأنها "معادية"، كما أشارت قناة الإخبارية السورية إلى سماع دوي انفجارات أيضا في سماء طرطوس.

وكانت ضربة إسرائيلية استهدفت الأربعاء منطقة في ريف دمشق، تضم مخازن أسلحة وذخائر لميليشيات موالية لإيران على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

غارات إسرائيلية تستهدف ميليشيات إيران

كذلك، أوضح المرصد حينها أن المنطقة المستهدفة تتواجد فيها مستودعات للسلاح والذخائر تابعة للميليشيات التابعة لإيران ومقرات للفرقة الرابعة ومواقع للميليشيات.

يذكر أن إسرائيل تستهدف بانتظام مواقع في سوريا، حيث قتل تسعة مقاتلين موالين لدمشق في 14 أكتوبر الفائت في قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في محافظة حمص وسط البلاد، بعد أسبوع واحد من مقتل عنصرين غير سوريين من المقاتلين الموالين لإيران، في قصف إسرائيلي استهدف أيضاً مطار التيفور ومحيطه وفق المرصد.

صورة متناقلة لمطار التيفور في حمص
صورة متناقلة لمطار التيفور في حمص

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية عشرات الغارات في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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