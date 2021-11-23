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سوريا.. القوات التركية تقصف قريتين في ريف حلب

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قصف للقوات التركية في سوريا

سوريا.. القوات التركية تقصف قريتين في ريف حلب

دبي - العربية.نت

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن القوات التركية قصفت قريتين إضافة إلى محيط موقع عسكري ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب.

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وأضاف المرصد أن القصف بالمدفعية الثقيلة طال قريتي المالكية وشوارغة التابعتين لناحية شرا في ريف عفرين، ومحيط مطار منغ العسكري، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقبل يومين، قصفت القوات التركية أيضا بالمدفعية الثقيلة مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.

كما أن مسلحين مجهولين أضرموا النار في "بئر الفيصل" النفطية شرق دير الزور.

وأشار المرصد إلى أن المسلحين هاجموا البئر الواقعة شمال مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وأضرموا النيران فيها قبل أن ينسحبوا من المنطقة دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

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