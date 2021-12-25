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أهالي دير الزور يمنعون رتلاً روسياً من العبور.. والتحالف يتدخل

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قوات روسية شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)
قوات روسية شرق سوريا (أرشيفية- فرانس برس)

أهالي دير الزور يمنعون رتلاً روسياً من العبور.. والتحالف يتدخل

"عمدوا إلى قطع طريق المعبر بالإطارات المشتعلة وبعض الخردة"

دبي - العربية.نت

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بينما تجمع الأهالي قرب معبر الصالحية الذي يربط مناطق سيطرة قسد بمناطق سيطرة النظام في سوريا، مانعين رتلاً روسياً من عبور مناطقهم وقراهم الخاضعة لسيطرة قوات مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، توجه رتل للتحالف الدولي إلى المنطقة من أجل حل الإشكال.

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وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأهالي منعوا رتلا روسيا من عبور أراضيهم قادماً من ناحية عين عيسى شمالي الرقة.

كما عمدوا إلى قطع طريق المعبر بالإطارات المشتعلة وبعض الخردة.

ونشر المرصد مقطع فيديو يظهر قطع معبر الصالحية بالإطارات والسواتر الترابية من قبل أهالي دير الزور لمنع عبور رتل روسي، في حين أقلعت مروحيات روسية من مطار دير الزور.

وأظهر المقطع تحليق طيران روسي على علو منخفض في المنطقة وسط تجمع الأهالي مانعين الرتل من الدخول.

ليست أول مرة

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار المرصد إلى أن قوات التحالف تدخلت بعد رفض الأهالي وأبناء المنطقة مرور الدوريات الروسية.

فوصلت حينها قوات أميركية إلى منطقة دوار المعامل شمالي دير الزور لتهدئة الأوضاع، تزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء المنطقة.

إطلاق نار على الرتل

وفي ذات اليوم، تعرض رتل تابع للقوات الروسية مؤلف من 4 مدرعات ترافقه مروحيات، لإطلاق نار أثناء مروره على طريق أبو خشب متجها نحو معبر الصالحية الذي يربط مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمناطق سيطرة النظام شمالي دير الزور.

ولم يسفر ذلك الاستهداف عن سقوط أي خسائر بشرية، بل أشعل عشرات الأهالي الإطارات عند دوار المعامل قرب معبر الصالحية، تعبيرا عن رفضهم مرور الأرتال الروسية من المنطقة.

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