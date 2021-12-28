سوريا.. حرائق بحاويات في مرفأ اللاذقية جراء هجوم إسرائيلي

استهدف قصف جوي إسرائيلي، فجر الثلاثاء، ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، ما أشعل الحرائق في الميناء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إنه "حوالي الساعة 03,21 من فجر اليوم (01:23 ت غ) نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية"، مشيراً إلى أن القصف أدّى إلى حدوث "أضرار مادية كبيرة" واندلاع حرائق يتم العمل على إخمادها.

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كما أفاد إعلام النظام السوري باشتعال حرائق وأضرار مادية كبيرة في الميناء جراء الهجوم الإسرائيلي.

شحنات أسلحة لميليشيات إيرانية

وكانت إسرائيل قد استهدفت في وقت سابق، ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية في غرب سوريا، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، في ضربات نادرة من نوعها على المرفق الحيوي في البلاد.

وقال مصدر عسكري للنظام: قامت إسرائيل بالقصف بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غربي اللاذقية، مستهدفة ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن القصف أدى إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام التي أفادت بتصدّي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للقصف الإسرائيلي في أجواء اللاذقية.

كذلك أضافت أن فرق الإطفاء "تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة القصف الإسرائيلي".

مئات الضربات الجوية

يذكر أنه خلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام، خصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني.

وأدى قصف إسرائيلي في 24 نوفمبر إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود من النظام السوري، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

مستودعات سلاح وذخائر

كما أصيب جنديان من النظام السوري بجروح في الثامن من نوفمبر الماضي جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام. وفي الثالث من الشهر ذاته، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة تقع فيها مستودعات سلاح وذخائر تابعة لمقاتلين موالين لإيران في ريف دمشق، بحسب المرصد.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.