داعش يهاجم سجناً في الحسكة.. وفرار 20 عنصراً من التنظيم

أفاد مراسل "العربية"، أن عناصر من تنظيم داعش حاولوا الوصول إلى بوابة سجن بالحسكة السورية بسيارة مفخخة، واشتبكوا مع عناصر الحراسة.
وقال إن طائرات التحالف الدولي حلقت في أجواء سجن غويران بالحسكة، لمساندة القوات الأمنية التي تحاصر السجن. ثم قصفت مواقع متفرقة في محيطه.
فيما أفادت وكالة أنباء كردية إن ثلاثة صهاريج مخصصة لنقل المحروقات انفجرت جنوبي الحسكة، بعد أن أقدمت عناصر من داعش باستهدافها.
إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن فرار 20 عنصراً من التنظيم الإرهابي من السجن.
سوريا.. صور لموقع الاشتباكات مع داعش في محيط سجن الصناعة بالحسكة— العربية (@AlArabiya) January 20, 2022
#العربية pic.twitter.com/Y0J30MSlV4
إلى ذلك، كشف المرصد السوري عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي "الأسايش" والقوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في التفجير قرب سجن غويران.
بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فارهاد شامي عبر تويتر "أحبطت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي لدينا محاولة تمرد وهروب جديدة من قبل إرهابيي داعش المحتجزين في سجن غويران".
Our SDF & ISF have thwarted a new insurgence & escape attempt by Daesh terrorists detained in Geweran prison. The insurgence coincided w/a car bomb explosion near the prison conducted by Daesh sleeper cells, who infiltrated from the surrounding neighborhoods & clashed w/the ISF.— Farhad Shami (@farhad_shami) January 20, 2022
وأضاف "تزامن التمرد مع انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السجن نفذته خلايا نائمة لداعش تسللت من الأحياء المجاورة واشتبكت مع قوى الأمن الداخلي".
يذكر أن الإنفجار وقع قرب "سجن الصناعة" الذي يضم مساجين من عناصر تنظيم داعش، فيما فرضت القوى العسكرية طوقًا أمنيا حول السجن.
-
أردوغان يعاني مشاكل في القلب.. ويستعين بطبيب إسرائيليكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان استعان مؤخرا بخدمات طبيب قلب إسرائيلي كبير، ما يشير إلى مشاكل محتملة لديه ... العرب والعالم
-
السودان.. البرهان يسمي 15 وزيرا في الحكومة الجديدةأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الخميس، قراراً بتكليف 15 وزيراً في الحكومة الانتقالية الجديدة.وقال المجلس في بيان إن البرهان أصدر ... السودان
-
قيس سعيد: هناك نظام خفي ما زال يحكم تونسقال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الخميس، إن نظاما خفيا ما زال يحكم البلاد، مشددا على حرية القضاء في تونس.إلى هذا، نقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد ... المغرب العربي