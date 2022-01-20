.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

داعش يهاجم سجناً في الحسكة.. وفرار 20 عنصراً من التنظيم

  • الخط
سجن غويران بالحسكة - أرشيفية

داعش يهاجم سجناً في الحسكة.. وفرار 20 عنصراً من التنظيم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل "العربية"، أن عناصر من تنظيم داعش حاولوا الوصول إلى بوابة سجن بالحسكة السورية بسيارة مفخخة، واشتبكوا مع عناصر الحراسة.

سوريا.. عصيان وشغب في سجن يضم عناصر داعش بالحسكة سوريا سوريا.. عصيان وشغب في سجن يضم عناصر داعش بالحسكة

وقال إن طائرات التحالف الدولي حلقت في أجواء سجن غويران بالحسكة، لمساندة القوات الأمنية التي تحاصر السجن. ثم قصفت مواقع متفرقة في محيطه.

فيما أفادت وكالة أنباء كردية إن ثلاثة صهاريج مخصصة لنقل المحروقات انفجرت جنوبي الحسكة، بعد أن أقدمت عناصر من داعش باستهدافها.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن فرار 20 عنصراً من التنظيم الإرهابي من السجن.

إلى ذلك، كشف المرصد السوري عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي "الأسايش" والقوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في التفجير قرب سجن غويران.

بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فارهاد شامي عبر تويتر "أحبطت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي لدينا محاولة تمرد وهروب جديدة من قبل إرهابيي داعش المحتجزين في سجن غويران".

وأضاف "تزامن التمرد مع انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السجن نفذته خلايا نائمة لداعش تسللت من الأحياء المجاورة واشتبكت مع قوى الأمن الداخلي".

يذكر أن الإنفجار وقع قرب "سجن الصناعة" الذي يضم مساجين من عناصر تنظيم داعش، فيما فرضت القوى العسكرية طوقًا أمنيا حول السجن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العاصفة الثلجية "هبة" تحاصر نحو 700 عائلة إيزيدية نازحة العاصفة الثلجية "هبة" تحاصر نحو 700 عائلة إيزيدية نازحة
اكتشف المزيد