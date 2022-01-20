داعش يهاجم سجناً في الحسكة.. وفرار 20 عنصراً من التنظيم

أفاد مراسل "العربية"، أن عناصر من تنظيم داعش حاولوا الوصول إلى بوابة سجن بالحسكة السورية بسيارة مفخخة، واشتبكوا مع عناصر الحراسة.

وقال إن طائرات التحالف الدولي حلقت في أجواء سجن غويران بالحسكة، لمساندة القوات الأمنية التي تحاصر السجن. ثم قصفت مواقع متفرقة في محيطه.

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فيما أفادت وكالة أنباء كردية إن ثلاثة صهاريج مخصصة لنقل المحروقات انفجرت جنوبي الحسكة، بعد أن أقدمت عناصر من داعش باستهدافها.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن فرار 20 عنصراً من التنظيم الإرهابي من السجن.

سوريا.. صور لموقع الاشتباكات مع داعش في محيط سجن الصناعة بالحسكة

#العربية pic.twitter.com/Y0J30MSlV4 — العربية (@AlArabiya) January 20, 2022

إلى ذلك، كشف المرصد السوري عن إصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي "الأسايش" والقوات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في التفجير قرب سجن غويران.

بدوره، قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فارهاد شامي عبر تويتر "أحبطت قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي لدينا محاولة تمرد وهروب جديدة من قبل إرهابيي داعش المحتجزين في سجن غويران".

Our SDF & ISF have thwarted a new insurgence & escape attempt by Daesh terrorists detained in Geweran prison. The insurgence coincided w/a car bomb explosion near the prison conducted by Daesh sleeper cells, who infiltrated from the surrounding neighborhoods & clashed w/the ISF. — Farhad Shami (@farhad_shami) January 20, 2022

وأضاف "تزامن التمرد مع انفجار سيارة مفخخة بالقرب من السجن نفذته خلايا نائمة لداعش تسللت من الأحياء المجاورة واشتبكت مع قوى الأمن الداخلي".

يذكر أن الإنفجار وقع قرب "سجن الصناعة" الذي يضم مساجين من عناصر تنظيم داعش، فيما فرضت القوى العسكرية طوقًا أمنيا حول السجن.