الحسكة.. ارتفاع حصيلة قتلى سجن غويران لـ154 بينهم 102 من داعش

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان ارتفاع قتلى سجن غويران بمحافظة الحسكة إلى 154 شخصا، بينهم 102 من داعش.

وكان تنظيم داعش، قد شن هجوما على مركز الاحتجاز "سجن غويران" التابع لقوات الأمن الداخلي بإقليم الحسكة في شمال شرقي سوريا يوم الخميس الماضي، والذي استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم.

مادة اعلانية

وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للعربية والحدث، مساء الأحد، إن "تركيا لديها مصالح لخلق الفوضى داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتنا، وإنها تدعم عناصر داعش للهجوم على قواتنا".

تغطية خاصة لـ #العربية في #غويران.. سقوط قذيفة بالقرب من فريق العربية في محيط سجن غويران خلال الاشتباكات بين "قسد" و #داعش#سوريا pic.twitter.com/iMMm7Y2xI8 — العربية (@AlArabiya) January 23, 2022

وأضافت قسد أن قواتها أطلقت عملية لتأمين الأحياء السكنية في الحسكة، مشيرة إلى أن هناك أجندات خارجية خلف الهجوم على سجن غويران بالحسكة.

وأكدت قسد للعربية والحدث أن داعش يستخدم المدنيين في حي غويران كدروع بشرية، وأن عناصر التنظيم المحتجزة داخل سجن غويران لم تفر منه، لافتة إلى أن قواتها سيطرت على محيط سجن غويران بالحسكة.

سلسلة ضربات للتحالف ضد التنظيم

وقبيل ذلك قال قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي ضد داعش، جون برينان، الأحد، إن قواته نفذت سلسلة ضربات ضد التنظيم في سجن غويران (في الحسكة)، بعد أن نفذت عناصره عملية لتحرير سجناء تابعين له.

ونقل بيان للتحالف الدولي عن برينان وصفه للعملية التي قادها داعش بأنها "محاولة يائسة"، وقال إن التنظيم "أصدر بذلك حكماً بالإعدام" على العديد من أفراده.

وأضاف أن التحالف الدولي يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه وعن القوات الشريكة له ضد أي تهديد، وأنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لحماية تلك القوات.

وتابع: "عندما حمل معتقلو داعش السلاح، أصبحوا يشكلون تهديداً نشطاً، ثم اشتبكوا معنا وتم قتلهم في غارات جوية لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف"، مشيراً إلى أن المعتقلين الذين لم يشاركوا في تلك العملية سيتم تأمينهم.

وقال أيضاً إن التحالف واثق من أن محاولة عناصر داعش الأخيرة للهروب لن تشكل تهديداً كبيراً للعراق أو المنطقة، لكن التحالف "يحلل الوضع لتحديد" ما إذا كان عناصر داعش يخططون لأي هجمات مستقبلية على مرافق الاحتجاز الأخرى في العراق وسوريا.

داعش يستخدم القُصّر دروعاً بشرية

من جانبها أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، أنها ستفرض حظرا كليا على منطقة الحسكة لمدة سبعة أيام، اعتبارا من يوم غد الاثنين، بغرض منع ما وصفتها بالخلايا "الإرهابية" من أي تسلل خارجي.