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تظاهرات نادرة بمعقل الدروز في سوريا بسبب الأوضاع المعيشية

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مظاهرات السويداء سوريا 11 فبراير 2022
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
سوريا والأسد

تظاهرات نادرة بمعقل الدروز في سوريا بسبب الأوضاع المعيشية

المدينة الواقعة في جنوب سوريا تشهد يوماً خامساً من التظاهرات بعد شطب السلطات 600 ألف أسرة مسجّلة في برنامج للإعانات الحكومية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تجمّع مئات الأشخاص اليوم الجمعة في مدينة السويداء في جنوب سوريا للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في تظاهرة نادرة في الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولليوم الخامس على التوالي احتشد متظاهرون في السويداء التي تُعد معقلاً للدروز بعدما شطبت السلطات 600 ألف أسرة مسجّلة في برنامج للإعانات الحكومية، وفق المرصد.

من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
4 صور
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"

وفي تسجيل فيديو لمنصة "السويداء 24" الإعلامية المحلية يقول شاب بالزي التقليدي الدرزي: "انطلقنا لنوحّد السوريين وليس لنفرق بينهم، نريد دولة مدنية وعادلة وديمقراطية".

وفي الفيديو يقول رجل دين درزي مسنّ: "هناك غلاء فاحش، ولا قدرة لنا على العيش، نحن لا نحصل على حقوقنا، ولا يصلنا الغاز والمازوت"، مضيفاً: "نريد أن نعيش في وطن يصون كرامتنا وحقوقنا".

واعتباراً من مطلع شباط/فبراير شطبت السلطات أعداداً كبيرة من السوريين الذين كانوا يستفيدون من برامج إعانات للأغذية والوقود، مما أثار استياء سكان سوريا في وقت يرزح فيه نحو 90% منهم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

وقال نور رضوان لمنصة "السويداء 24" إن المشاركين في التحرّك "بغالبيتهم يتظاهرون للمرة الأولى في حياتهم، والسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وقطع الدعم".

من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
  • من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
3 صور
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
من المظاهرة اليوم في السويداء نقلاً عن موقع "سويداء 24"
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وكانت محافظة السويداء قد شهدت في العام 2020 تظاهرات مماثلة وإنما على نطاق أضيق.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وقبل الحرب كان الدروز يشكّلون نحو 3% من سكان البلاد، وسعوا للنأي بأنفسهم من النزاع الدائر في سوريا.

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