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سوريا.. قصف إسرائيلي على القنيطرة وأضرار مادية

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قصف إسرائيلي على دمشق - أرشيفية
قصف إسرائيلي سابق على سوريا - أرشيفية

سوريا.. قصف إسرائيلي على القنيطرة وأضرار مادية

مصدر عسكري أكد أن أضرار الهجوم مادية فقط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا، بأن إسرائيل نفّت هجوماً في محيط محافظة القنيطرة.

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وأضافت نقلا عن مصدر عسكري، الأربعاء، أن الهجوم إسرائيلي تسبب في أضرار مادية.

كما نقل بيان عسكري عن النظام، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء إن هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة
القنيطرة، جنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتسبب في أضرار مادية.

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