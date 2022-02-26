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رغم تباين حول أوكرانيا.. تنسيق روسيا وإسرائيل مستمر بسوريا

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Relationship between the Russia and the Israel stock photo
علما روسيا وإسرائيل
روسيا و أوكرانيا

رغم تباين حول أوكرانيا.. تنسيق روسيا وإسرائيل مستمر بسوريا

أدانت إسرائيل الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم الخميس ووصفته بأنه "انتهاك خطير للنظام الدولي"، ولزمت الصمت إلى حد كبير بعد ذلك إزاء تصرفات موسكو

القدس - رويترز

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قالت السفارة الروسية اليوم السبت، إن روسيا تتوقع استمرار تنسيقها العسكري مع إسرائيل بشأن سوريا، وذلك بعد أن أبدت موسكو استياءها من التصريحات الإسرائيلية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وفي أعقاب التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015، أنشأت إسرائيل "آلية تفادي التضارب" مع روسيا لمنع وقوع اشتباك دون قصد خلال الهجمات الإسرائيلية ضد الانتشار الإيراني ونقل الأسلحة في سوريا.

حريق خلفته غارات إسرائيلية في اللاذقية السورية خلال ديسمبر الماضي
حريق خلفته غارات إسرائيلية في اللاذقية السورية خلال ديسمبر الماضي

وقالت السفارة الروسية في إسرائيل في بيان اليوم: "مسؤولونا العسكريون يناقشون القضايا العملية المتعلقة بهذا الموضوع بشكل جوهري على أساس يومي. وقد ثبت أن هذه الآلية مفيدة وستواصل العمل".

لكن على الرغم من إبداء دعمها للاحتياجات الأمنية لإسرائيل، كررت روسيا أيضا معارضتها لانتهاك السيادة السورية.

من جهته، وعندما سُئل الجيش الإسرائيلي عن احتمالات استمرار التنسيق مع روسيا بشأن سوريا لم يقل سوى أن قواته "ستتحرك عند الحاجة لمواجهة التهديدات والدفاع عن شعب إسرائيل وسيادتنا".

وأدانت إسرائيل الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم الخميس، ووصفته بأنه "انتهاك خطير للنظام الدولي"، ولزمت الصمت إلى حد كبير بعد ذلك إزاء تصرفات موسكو.

انتشار الجيش الأوكراني في كييف عقب التهديد الروسي
انتشار الجيش الأوكراني في كييف عقب التهديد الروسي
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ورداً على ذلك، استدعت موسكو السفير الإسرائيلي لإجراء محادثات. كما أكدت البعثة الروسية في الأمم المتحدة معارضتها لاحتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان.

يذكر أن الولايات المتحدة قالت يوم الخميس، إنه ليس هناك تغييرات في آلية تفادي التضارب مع روسيا بشأن سوريا على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية تسببت في تدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو.

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