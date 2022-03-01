مقتل 11 في حريق بمركز للتسوق في العاصمة السورية دمشق

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 شخصا في حريق اندلع في مركز للتسوق بالعاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الوزارة قولها إنه جرى إنقاذ شخصين من الحريق الذي نشب في مبنى (مول لاميرادا) بشارع الحمرا في العاصمة.

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وأضافت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

وقالت قناة (الإخبارية) السورية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، الذي أسفر أيضا عن حدوث أضرار مادية كبيرة.