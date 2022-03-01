سوريا والأسد
مقتل 11 في حريق بمركز للتسوق في العاصمة السورية دمشق
جرى إنقاذ شخصين من الحريق الذي نشب في مبنى (مول لاميرادا) بشارع الحمرا في العاصمة
أعلنت وزارة داخلية النظام السوري، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 شخصا في حريق اندلع في مركز للتسوق بالعاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الوزارة قولها إنه جرى إنقاذ شخصين من الحريق الذي نشب في مبنى (مول لاميرادا) بشارع الحمرا في العاصمة.
مادة اعلانية
وأضافت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.
وقالت قناة (الإخبارية) السورية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، الذي أسفر أيضا عن حدوث أضرار مادية كبيرة.
اقرأ أيضاً
-
قصف براجمات الصواريخ بمحيط كييف.. وحشود روسية بالطريق للعاصمةالسيناتور الديمقراطي ميرفي بعد إيجاز سري: "إن المعركة في أوكرانيا ستكون دموية وطويلة".. والسيناتور الجمهوري غراهام يدعو لفرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي العرب والعالم
-
بريطانيا ترفض دعوات للناتو لفرض حظر طيران فوق أوكرانيابريطانيا: روسيا فشلت في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني، ما أجبرها على التحول لعمليات ليلية لتقليص خسائرها العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية