سوريا.. مقتل اثنين من الحرس الثوري بغارة إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، متوعداً بالرد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

من جانبها، رفعت إسرائيل مستوى الإنذار تحسباً لهجمات بعد مقتل الضابطين.

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وكان قصف إسرائيلي، فجر الاثنين، استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا، وفق ما أفادت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا).

كما، أوضحت أن القصف استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل مدنيين.

ضربات سابقة

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للقوات النظامية وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل ثلاثة جنود سوريين في 24 شباط/فبراير في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق.

كذلك، سجلت خلال شهر فبراير وحده، أربع هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشهدت سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.